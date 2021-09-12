Правда ли, что у россиян хотят забрать мясо?

Спорим, врут? Страшную весть принесли нам свободные журналисты — на мясо наше насущное покушаются! Мало было всю воду из кранов выпить, так ещё и мясо съесть решили — то бишь ввести на него налог.
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