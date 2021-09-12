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Правда ли, что у россиян хотят забрать мясо?

Правда ли, что у россиян хотят забрать мясо?

Спорим, врут? Страшную весть принесли нам свободные журналисты — на мясо наше насущное покушаются! Мало было всю воду из кранов выпить, так ещё и мясо съесть решили — то бишь ввести на него налог.

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Наталья Рябова
экология нарушается из за разведения чиновников
Альбина Колесникова
надоели дурацкие вбросы заткнитесь уже сволочи.
Борис Николаевич
Заголовок правдив. Только автор стоей статьёй пытается сбить народ с толку! Мяс нас лишить хотят не налогами, а ценами! Не знаю где как, а там, где я живу, например говядина по сравнению с прошлым годом подрожала минимум в два раза, и теперь стоит от 400 рублей до 650 рублей за кило! А мясные консервы если перевести на килограммы, то стоят всю 1000! рублей и больше! А влияют здесь два фактора: Продажа мяса в Китай и другим странам, где цена поднялась в валюте, а свой народ перебьётся...! И второй фактор это снижение животноводства в россии в связи с нехваткой и дороговизной кормов, опять же из за непомерного и каждый раз рекордного вывоза своего зерна за бугор, ну и роста цен на ГСМ и так далее! Всё цепляется за всё!
ГусЕна
Хомячков трогать за приятное никто не отменял:)))
Адольф Пешков
А я не могу понять другого. Ещё раз проехал от Краснодара до Воронежа. Не видел ни одной коровы даже на подворьях. Откуда у нас молоко и мясо? Ну 1,5 % молока можно и на родничке налить, А мясо ? До сих пор из Аргентины ?
Сергей
Все коровы за Кремлевской стеной...
Александр Виноградов
Вы либдрысня уже не знаете что кинуть на уши народу. Заебали уже своим пиздежом.Что вы будете делать если президентом станет КАДЫРОВ?Бегом на перегонки побежите на запад. Ну а кто не успеет,будет лес валить на лесоповалах.
Сергей Федотов
Если бы, если бы.... А что будет делать бабушка если у неё йух вырастет?
ГусЕна
По трассе Казань-Самара- стада коров.
ГусЕна
У тебя уже не вырастет...
Майя Maja
И в Тверской области стада гуляют))))
ГусЕна
Под Ульяновском целый агрокомплекс-и свиней выращивают и птиц, билборд огромный-продажа молодняка. Значит, берут на выращивание.
ГусЕна
Вообще, мясо везде дорогое. В Италии месяц еле наши мужики пррдержались-мясо там тогда по 1000 было , аму нас около 200. В Тае муж искал два дня столовку советского корейца чтоб пожрать шашлык .
Майя Maja
В Московской области только более 100 агрокомплексов по производству мяса.
Майя Maja
Конечно дорогое. Оно же на деревьях не растет)))) Это я к тому, что есть до сих пор уникумы, которые считают , что буханки на деревьях растут , а все остальное на принтере печатается)))))
ГусЕна
В Татарстане тоже. Летом была на выставке Агро 2021. Коровники показывали и коров; кондиционеры и коровы как ахалтекинцы-нлжки тонкие, а тело-огромное-комплекс по производству мяса. Очевидно, порода не для свободного выпаса...
ГусЕна
Вспомнилось: дочке было 4 года, а второй 4 мес. Муж отвез нас в деревню для лучшей экологии. А там прям дереввня-деревня: пастух со стадом и все такое. А его родовой дом прямо на опушке. Старшая вроде во дворе, я с младшей. И как-то памтух врывается прямо в дом-злой, страшный и орет:" Вы что, мампша, ща дитем не приглядыааете?? Ваша к стаду прокралась и коров за стськи щирает. А если бык нагонит???". Я извинилась, а вечером пытаю дочку:" Ты зачем к мтаду ходила? Опасно. И зачем коров дергала за вымя?". А она мне:" Мамочка, все говорят корова дает молоко, масло...Я хотела выдавить пачку масла. Как она вылазит из тити и в какой бумажке бу:)дет?".
ГусЕна
Пастух...со смартфона..извините за опечатки.
Майя Maja
:) Дитёнок была права, сейчас вот на принтере, что только стараются не печатать))) Мясо искусственное вот нафиг, простите?!Да за бешеные деньги к тому же?!
ГусЕна
Еще в 94 учась в вузе, на биохимии нам препод, вернувшись из Японии ,рассказывал про искуственное мясо. Только цвет не могли подобрать-зеленый был. Думаю, за это время научились. Как-то попало мне в руки " аргентинское"- блок весом 25 кг и спрессован.Ни жилок, ни пленок... Готовится легко и мягкое. Долго мне снилась эта ожившая масса...:)) Ямуверена, если у меня еще не шиза, что это ОНО.
Майя Maja
Да? Не уверена,говорят что говядина эта искусственная стоит очень дорого. А Аргентине не имеет смысла гнать искусственную, если они первые производители лучшей говядины в мире. Просто аргентинские коровы видимо такие)) Слышала, что большинство говядины производится методом травяного откорма. Породы, которые культивируются в стране, относятся к наиболее продуктивным и известным в мире: Шортхорн, Абердин-Ангус, Шаролез, Херефорд, Холандо-Аргентина и Зебу.
Виктор Коряцкий
Эти стада частные и не про вашу честь.
Сергей
Как показывает история 30-ти летних "реформ".. у россиян можно отобрать ВСЕ!!
Сергей Федотов
Потом немного дать и мы уже бьёмся в падучей, в припадке благодарности и голосуем за благодетелей, за ЕР. Увы, но это наша действительность.
ГусЕна
Ты в падучей каждый день бьешься...
ГусЕна
Что у тебя отобрали?
ГусЕна
Веревка-твой выход.
Сергей Федотов
Шо, Нюрк, не забываешь меня? Смотрю кажинный день по 5 по 6 писем;-) Тянет? Увы, увы, ничем не могу помочь. Привокзальные хабалки не мой уровень общения.
ГусЕна
А зачем ты жену в привокзальном сортире взял? Врешь, как всегда. Противный ты-ноешь-ноншь...Не мужик, а Трухло.
Борис Николаевич
Заголовок правдив. Только автор стоей статьёй пытается сбить народ с толку! Мяс нас лишить хотят не налогами, а ценами! Не знаю где как, а там, где я живу, например говядина по сравнению с прошлым годом подрожала минимум в два раза, и теперь стоит от 400 рублей до 650 рублей за кило! А мясные консервы если перевести на килограммы, то стоят всю 1000! рублей и больше! А влияют здесь два фактора: Продажа мяса в Китай и другим странам, где цена поднялась в валюте, а свой народ перебьётся...! И второй фактор это снижение животноводства в россии в связи с нехваткой и дороговизной кормов, опять же из за непомерного и каждый раз рекордного вывоза своего зерна за бугор, ну и роста цен на ГСМ и так далее! Всё цепляется за всё!
Vasily Golov
Есть в России мясное скотоводство?Порода Шевалье- Франция имеет 68% мяса и 32% костей.в нашей наоборот.
Виктор Коряцкий
А какая разница, сколько составляющих в процентах, если производство безотходное ныне.
Ирина
Вот ,враги СССР выставляют дефицит в СССР -за то ,что социализм был "неэффективный ". Но такими же образом ,как и "эффективные " враги СССР ,и коммунисты могли запросто сделать изобилие товаров и продуктов -резко ,в разы ,повысить цены , делать продукты из самого низкокачественного и дешевого сырья ,не класть мясо в колбасу ,не развивать своё производство ,а вбухивать огромные деньги в импорт .
Юрий Ded
А что тут обсуждать ? Очередной бред либерасни на тему = может когда ни будь и будит . =
Skitalez Zhevaj
Россия занималась скотоводством и была всегда с мясом, так и впредь будет и россияне без мяса не останутся. А что пишут журналисты это просто бред сивой кобылы...
Галина 12 (Рудык)
ОТ ЕР МОЖНО ВСЕГО ОЖИДАТЬ!
ГусЕна
Веревка тебе поможет, Шкура
Нина Синельникова
Иногда такое говно публикуют в Компасе!
Майя Maja
Там администрация соответствующая))))
Алексей Смирнов
Так и сейчас говядина не каждому россиянину по зубам.
Майя Maja
Потому что на зубы не хватает?))
Алексей Смирнов
И по этой причине тоже.

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