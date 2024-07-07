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Российские учёные открыли новый вид змей с синими губами

Zootaxa: Учёные МГУ нашли новый вид змей с синими губами, обитающий во Вьетнаме Команде герпетологов под руководством Сабиры Идиятуллиной из Московского государственного университета (МГУ) удалось найти ранее неизвестный вид змей, относящийся к семейству гадюковых.

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