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Юрий Антонов после сложной операции на колене вновь активен

79-летний музыкант Юрий Антонов вернулся к активной жизни после операции на колене. Он получает множество предложений для выступлений и приглашений на различные мероприятия, однако сам выбирает, что ему интересно.

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