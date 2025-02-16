"Усталость от войны"?

Samarium "...укронацистскую гниду надо добивать, уничтожить под корень, чтобы она никогда больше не возродилась..." Совершенно правильно ...И желательно вместе с этими продажными либерастами внутри нашей страны...

Астон Мартин ...Да чего уж там, некоторые из этих деятелей вообще готовы отдать Украине и коренные российские территории - Курскую, Ростовскую, Краснодарскую и Белгородскую области, ради заключения с Украиной мирного договора. (и даже свои задницы западным господам подставить, так у них засвербило)...приведите примеры пожалуйста тех кто выражает данное желание