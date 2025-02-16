Виктор Анисимов Сейчас разного рода диванные "военные эХперды" начали активно качать тему усталости нашего общества от войны.
"Усталость от войны"?
Комментарии
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Samarium
"...укронацистскую гниду надо добивать, уничтожить под корень, чтобы она никогда больше не возродилась..." Совершенно правильно ...И желательно вместе с этими продажными либерастами внутри нашей страны...
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19 час.
Астон Мартин
...Да чего уж там, некоторые из этих деятелей вообще готовы отдать Украине и коренные российские территории - Курскую, Ростовскую, Краснодарскую и Белгородскую области, ради заключения с Украиной мирного договора. (и даже свои задницы западным господам подставить, так у них засвербило)...приведите примеры пожалуйста тех кто выражает данное желание
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13 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вот-вот... Подобные пространные намеки, как "диванные эХперды", "эти деятели", "некоторые из этих деятелей", без указания имен и фамилий наводят на мысль, что вся эта статейка высосана из пальца. Т.е., является очередной неумной попыткой сплотить общество вокруг политического лидера.
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5 час.
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