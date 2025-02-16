СССР-Россия
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СССР-Россия

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"Усталость от войны"?

"Усталость от войны"?

Виктор Анисимов  Сейчас разного рода диванные "военные эХперды" начали активно качать тему усталости нашего общества от войны.

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Комментарии
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Samarium
&quot;...укронацистскую гниду надо добивать, уничтожить под корень, чтобы она никогда больше не возродилась...&quot; Совершенно правильно ...И желательно вместе с этими продажными либерастами внутри  нашей страны...
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19 час.
Астон Мартин
...Да чего уж там, некоторые из этих деятелей вообще готовы отдать Украине и коренные российские территории - Курскую, Ростовскую, Краснодарскую и Белгородскую области, ради заключения с Украиной мирного договора. (и даже свои задницы западным господам подставить, так у них засвербило)...приведите примеры пожалуйста тех кто выражает данное  желание
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13 час.
ИК
Иосиф Калинин
Вот-вот...  Подобные пространные намеки, как &quot;диванные эХперды&quot;, &quot;эти деятели&quot;,  &quot;некоторые из этих деятелей&quot;, без указания имен и фамилий наводят на мысль, что вся эта статейка высосана из пальца.  Т.е., является очередной неумной попыткой сплотить общество вокруг политического лидера.
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5 час.
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