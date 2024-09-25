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Пора гасить свет, парень — каким был секс на Диком Западе

Пора гасить свет, парень — каким был секс на Диком Западе

Если вспомнить старые вестерны, в голову приходит картинка, где два ковбоя встают друг напротив друга, звучит закадровая музыка, их пальцы подрагивают над револьверами на бедрах, пока кто-то первым не выхватит оружие из кобуры.

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