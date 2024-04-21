RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    В Госдуме осудили...
  • Eduard
    Это проблема Польши!Просто Польша напрашивается сама получить ядерный удар от России.Уничтожить Польшу гораздо легче,...В Госдуме осудили...
  • Eduard
    Помогите!Халявки дайте у нас току нэма!Минэнерго: украин...

«Последствия дороже»: почему в Европе опасаются конфисковывать замороженные российские активы

«Последствия дороже»: почему в Европе опасаются конфисковывать замороженные российские активы

Чиновники в Европе пока отказываются конфисковывать российские активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие инвесторов к евро и привести к ответным мерам со стороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх