«Последствия дороже»: почему в Европе опасаются конфисковывать замороженные российские активы

Чиновники в Европе пока отказываются конфисковывать российские активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, подорвать доверие инвесторов к евро и привести к ответным мерам со стороны России.
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