Денис Олейник: Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Раздольненского района!

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Раздольненского района!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!Ваша работа — это не просто труд, это искусство, которое требует терпения, заботы, любви и таланта.