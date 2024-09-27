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Денис Олейник: Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Раздольненского района!

Денис Олейник: Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Раздольненского района!

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования Раздольненского района!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников!Ваша работа — это не просто труд, это искусство, которое требует терпения, заботы, любви и таланта.

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