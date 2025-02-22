Политика как он...
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Политика как она есть

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  • ПавелЗзаварзин
    Эта у которой "круглая попа"? Эти твари похоронили советское искусство, поганые поющие трусы, ещё чего-то планируют...Shot узнал о боль...
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Экс-главред газеты Bild извинился перед Шредером за некоторые материалы

Экс-главред газеты Bild извинился перед Шредером за некоторые материалы

Бывший главный редактор газеты Bild (2001-2015) Кай Дикман извинился перед экс-канцлером Германии (1998-2005) Герхардом Шрёдером за публикацию в издании материалов, находившихся в его ведении, и назвал недостойным отношение к Шрёдеру части общественности.

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