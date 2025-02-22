Экс-главред газеты Bild извинился перед Шредером за некоторые материалы

Политика как она есть

Бывший главный редактор газеты Bild (2001-2015) Кай Дикман извинился перед экс-канцлером Германии (1998-2005) Герхардом Шрёдером за публикацию в издании материалов, находившихся в его ведении, и назвал недостойным отношение к Шрёдеру части общественности.