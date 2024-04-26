Белоруссия прописала в военной доктрине оказание помощи союзникам

Минск сможет оказывать военную помощь союзникам в том случае, если им будет грозить опасность. Такое положение указано в обновленной военной доктрине, которая была утверждена Всебелорусским народным собранием и опубликована на национальном правовом интернет-портале.
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