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Белоруссия прописала в военной доктрине оказание помощи союзникам

Белоруссия прописала в военной доктрине оказание помощи союзникам

Минск сможет оказывать военную помощь союзникам в том случае, если им будет грозить опасность. Такое положение указано в обновленной военной доктрине, которая была утверждена Всебелорусским народным собранием и опубликована на национальном правовом интернет-портале.

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