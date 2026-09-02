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Греть душу или кипятить нервы: два полюса близости

Греть душу или кипятить нервы: два полюса близости

Между людьми существует две разновидности крепкой связи. В одном случае партнеры дарят друг другу ощущение покоя и поддержки, в другом — превращают совместное времяпрепровождение в бесконечный источник стресса и выяснения отношений.

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