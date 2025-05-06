Сила в правде
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Сила в правде

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Сотрудничество с КНДР не ограничивается Курщиной: Ситуация поменялась радикально. Назрело историческое решение

Сотрудничество с КНДР не ограничивается Курщиной: Ситуация поменялась радикально. Назрело историческое решение

Сотрудничество России с КНДР не ограничивается только Курщиной и вообще военным партнёрством. Ситуация поменялась радикально.

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