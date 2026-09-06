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Пронедра

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Почему грибное отравление может привести к коме через сутки

Почему грибное отравление может привести к коме через сутки

Сентябрь для многих россиян — особое время. Лес наполняется любителями «тихой охоты»: кто-то отправляется за белыми грибами, кто-то ищет подосиновики и опята, а кто-то возвращается домой с полной корзиной незнакомых находок.

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