Почему грибное отравление может привести к коме через сутки

Сентябрь для многих россиян — особое время. Лес наполняется любителями «тихой охоты»: кто-то отправляется за белыми грибами, кто-то ищет подосиновики и опята, а кто-то возвращается домой с полной корзиной незнакомых находок.
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