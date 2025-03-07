Федор Болтин: «Женщины вдохновляют Петербург»

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга — о мероприятиях к 8 Марта Международному женскому дню в Петербурге посвятят концерты, премьеры и выставки, бесплатный вход в праздничный день подарит всем Государственный Эрмитаж.
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