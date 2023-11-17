Братские саночники успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Молодежный кубок»

Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» из Братска продемонстрировали отличные результаты на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Молодежный кубок», которые прошли на санно-бобслейной трассе «Санки» в Красной Поляне 16 ноября.