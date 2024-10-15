ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Bogdan Stupin
    "...Руководитель Культурного фонда имени писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова"... То есть, те, кто вроде...В России снимут н...
  • Олег
    Вопрос не в том: - Надо ли выпускать?... Вопрос: -А надо ли пускать обратно?Надо ли их выпуск...
  • валерий двойнишников
    Измена! нАВОРОВАННОЕ ЗАСТИЛАЕТ ГЛАЗА...«Скажите спасибо,...

В России снимут новый фильм про Штирлица

В России снимут новый фильм про Штирлица

В России снимут новый фильм про Штирлица О новом фильме рассказала "РГ" руководитель Культурного фонда имени писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Евгений Бутяра
Теперь надо снимать с сюжетом где Мюллер советский разведчик!
Ответить
3 час.
Александр Третьяк
Что то сделать новое ума не хватает вот и пытаются копировать
Ответить
2 час.
Bogdan Stupin
&quot;...Руководитель Культурного фонда имени писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова&quot;... То есть, те, кто вроде бы должен охранять память и дела ушедших  творцов  от  живущих сегодня наглецов, сами и оказались в их толпе??? Шибко сильно хочется денежек, а СВОИХ &quot;возможностев&quot; нет в наличии? Факт позорнейший. Но ставший в последние годы рядовым. Видимо, пришла пора законодательству  встать на защиту творческого наследия - с учетом дурнопахнущей реальности, захлестнувшей  уже и сферу культуры.
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх