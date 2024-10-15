В России снимут новый фильм про Штирлица О новом фильме рассказала "РГ" руководитель Культурного фонда имени писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова.
В России снимут новый фильм про Штирлица
Комментарии
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ЕБ
Евгений Бутяра
Теперь надо снимать с сюжетом где Мюллер советский разведчик!
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3 час.
Александр Третьяк
Что то сделать новое ума не хватает вот и пытаются копировать
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2 час.
Bogdan Stupin
"...Руководитель Культурного фонда имени писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова"... То есть, те, кто вроде бы должен охранять память и дела ушедших творцов от живущих сегодня наглецов, сами и оказались в их толпе??? Шибко сильно хочется денежек, а СВОИХ "возможностев" нет в наличии? Факт позорнейший. Но ставший в последние годы рядовым. Видимо, пришла пора законодательству встать на защиту творческого наследия - с учетом дурнопахнущей реальности, захлестнувшей уже и сферу культуры.
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5 мин.
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