В России снимут новый фильм про Штирлица

Bogdan Stupin

"...Руководитель Культурного фонда имени писателя Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова"... То есть, те, кто вроде бы должен охранять память и дела ушедших творцов от живущих сегодня наглецов, сами и оказались в их толпе??? Шибко сильно хочется денежек, а СВОИХ "возможностев" нет в наличии? Факт позорнейший. Но ставший в последние годы рядовым. Видимо, пришла пора законодательству встать на защиту творческого наследия - с учетом дурнопахнущей реальности, захлестнувшей уже и сферу культуры.