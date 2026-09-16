Напавшего на РФ боевика казнили без суда: главная новость СВО 16 сентября

Во Львове обнаружено тело известного боевика Хаважи Амаева*, известного под кличкой Зумсо*. Этот человек, воевавший против России еще в 2000-х годах на Кавказе, а затем и в Сирии, в последние годы примкнул к украинским вооруженным формированиям.