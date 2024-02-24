🕯 В Севастополе простились с лётчиком-бойцом СВО Фёдором Грабовецким Фёдор родился в Симферополе, затем вместе с семьёй переехал в Качу.
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🕯 В Севастополе простились с лётчиком-бойцом СВО Фёдором Грабовецким Фёдор родился в Симферополе, затем вместе с семьёй переехал в Качу.