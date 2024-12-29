🤩 18-летний тагильский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке Володар с самого первого тура захватил лидерство в турнире и сумел сохранить его до самого конца.
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🤩 18-летний тагильский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в Нью-Йорке Володар с самого первого тура захватил лидерство в турнире и сумел сохранить его до самого конца.
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