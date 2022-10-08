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«Портативный Гочкис»

«Портативный Гочкис»

Создание станкового пулемета с воздушным охлаждением обр. 1900 года было большим достижением как фирмы «Гочкис», так и французских военных, сумевших понять, что помимо пулеметов Максима имеют право существовать и другие системы, и они во многом не хуже.

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