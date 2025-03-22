CNN: Трамп допустил ложные данные по объёму помощи Украине и по НАТО

Президент США Дональд Трамп завысил данные по ряду чувствительных вопросов, в том числе по объему американской помощи Украине, масштабам миграции, торговому дефициту с Китаем и Канадой, а также распространял ложную информацию о НАТО.
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