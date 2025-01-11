Кресло премьера Канады может занять бывший глава ЦБ. Марк Карни успел поуправлять двумя Центробанками

Марк Карни заручился поддержкой более 30 из 153 членов канадской Либеральной партии в парламенте. Бывший глава Банка Канады и Банка Англии будет участвовать в выборах нового партийного лидера, пост которого делает его премьером страны после голосования 9-го марта, если партия сохранит парламентское большинство.