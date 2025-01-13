В Германии призвали возобновить поставки газа из России

Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» приняла на съезде в Бонне предвыборную программу, в которой требует возобновления поставок газа из России и перемирия в конфликте на Украине.
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