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В Германии призвали возобновить поставки газа из России

Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» приняла на съезде в Бонне предвыборную программу, в которой требует возобновления поставок газа из России и перемирия в конфликте на Украине.

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