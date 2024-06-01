Прием оральных контрацептивов вызвал облысение у части женщин

Ученые из Великобритании и Индонезиисделали важное открытие, которое может помочьмногим женщинам. Исследователиобнаружили, что прием оральных контрацептивовможетпривести к облысению у женщин,имеющих мутации в определенных генах.
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