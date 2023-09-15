Царьград

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Диагноз найдём в интернете. Как бигфарма строит медицину в России

Диагноз найдём в интернете. Как бигфарма строит медицину в России

Можно ли лечить людей по протоколу или это исключительно индивидуальный процесс? Приживутся ли в России одинаковые для всех медицинские стандарты? Что по этому поводу думают опытные врачи? Поговорим об этом с профессором Владиславом Шафалиновым.

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