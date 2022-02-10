Женщина едва не замерзла насмерть на «Коле» под Петрозаводском

Сотрудники ГИБДД Карелии спасли жительницу республики, которой внезапно стало плохо Днем в среду сотрудники ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования на трассе «Кола», заметили женщину, которая сидела на обочине дороги в поселке Новая Вилга.