Экс-биатлонистка Ишмуратова назвала условия МОК для России издевательством

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова выразила мнение, что российским спортсменам нет смысла ехать на Олимпийские игры - 2024 в Париже на условиях, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК).
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