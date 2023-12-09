Экс-биатлонистка Ишмуратова назвала условия МОК для России издевательством

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова выразила мнение, что российским спортсменам нет смысла ехать на Олимпийские игры - 2024 в Париже на условиях, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК).