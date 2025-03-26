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HR-эксперт Мурадян: копирайтеры и дизайнеры могут оказаться на обочине карьеры

HR-эксперт Мурадян: копирайтеры и дизайнеры могут оказаться на обочине карьеры

Минтруд поделился прогнозом кадровой потребности до 2029 года. Повысится спрос на специалистов в сферах персональных услуг, обрабатывающего производства, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса, общепита.

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