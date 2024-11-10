"Непосильная задача". Эксперт раскрыл причины неудачи викингов в Америке

Как мы знаем, вскоре после первой экспедиции Христофора Колумба (Christopher Columbus) через Атлантический океан, предпринятой в 1492 году, Испания и прочие европейские страны занялись полномасштабной колонизацией новых земель.
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