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Калининградцев приглашают сняться в фильме с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

Калининградцев приглашают сняться в фильме с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

Объявление размещено в социальных сетях. Съемки проходят на море. Калининград, 21 мая. Местных жителей приглашают принять участие в съемках комедии со звездой сериала «Интерны» Кристиной Асмус и ведущим артистом фильма «Холоп» Милошем Биковичем.

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