В госпитале от ран, полученных на СВО, скончался мобилизованный в Кондопоге Юрий Павлов

О смерти жителя Кондопоги сообщил глава района Дмитрий Зацепин. По его информации, мобилизованный Юрий Сергеевич Павлов скончался в госпитале от ран, полученных в ходе проведения специальной военной операции.
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