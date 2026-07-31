«Это было мощно!»: в Хмельницком больше часа взрываются склады с боеприпасами Российские военные нанесли удар по военному объекту в Хмельницком.
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«Это было мощно!»: в Хмельницком больше часа взрываются склады с боеприпасами Российские военные нанесли удар по военному объекту в Хмельницком.
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