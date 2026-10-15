Ralph Lauren продолжает превращать американскую классику в предметы с характером. Новая версия часов Western Cushion получила корпус из гравированного стерлингового серебра, три варианта циферблата и более компактный размер — 38 мм вместо прежних 42 мм.
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