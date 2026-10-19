«КАМАЗ-мастер»Баха «Великая степь» — заключительный этап чемпионата России по ралли-рейдам 2026 года в грузовом зачёте — в Калмыкии стала местом дебюта уникального грузовика, построенного командой «КАМАЗ-мастер».
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