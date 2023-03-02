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NYT: налогоплательщики могут разочароваться в политике Байдена из-за поддержки Украины

NYT: налогоплательщики могут разочароваться в политике Байдена из-за поддержки Украины

Сторонники поддержки Украины в конгрессе боятся, что налогоплательщики разочаруются в политике президента США Джо Байдена, который отправляет Киеву все оружие и деньги.

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