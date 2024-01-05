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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер Головкина о бое Бетербиев – Бивол: «Бетербиев сможет победить в этом бою»

Известный американский тренер Абель Санчес поделился своим прогнозом на поединок за титул бесспорного чемпиона в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

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