Сбылось предупреждение Путина? У хуситов нашлись ракеты Х-55, пока только советского образца, но авианосец США уже смазал лыжи

ЛК

Любовь Кузьмина

Да попали, но только вовсе не путинской ракетой.Пока Путин только думает об этой проблеме, но сколько времени он будет думать никому не известно. Известно только одно то , что Путин думает очень долго и главное то, что его думы никто не может прервать.Наши специалисты знают что делать и как делать, чтобы ускорить разгром этой так называемой Украины, но почему то натыкаются на полную блокировку этих действий со стороны Верховного.А потери наши растут из-за штурмовых действий в городах.Так можно воевать еще сто лет, но только не хватит у нас ресурсов для такой войны.Где-то придется пройти по "лезвию" ножа, сколько не тяни и сколько не думай.