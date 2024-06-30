Йеменские хуситы прогнали американский авианосец, дотянувшись до израильских портов. Причем в ход пошло не абы что, а советские крылатые ракеты X-55.
Сбылось предупреждение Путина? У хуситов нашлись ракеты Х-55, пока только советского образца, но авианосец США уже смазал лыжи
Комментарии
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Владимир Андрианов
Кто бы мог подумать, вот вам и Хуситы, а все считали, что это какой-то партизанский отряд в шлепанцах....))))
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10 час.
Nikita Kopitov
Я так понимаю,если авианосец в родную гавань переводят(а не просто перемещают в другой порт подальше от военных действий) то поврежден он,все таки попали.
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9 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Да попали, но только вовсе не путинской ракетой.Пока Путин только думает об этой проблеме, но сколько времени он будет думать никому не известно. Известно только одно то , что Путин думает очень долго и главное то, что его думы никто не может прервать.Наши специалисты знают что делать и как делать, чтобы ускорить разгром этой так называемой Украины, но почему то натыкаются на полную блокировку этих действий со стороны Верховного.А потери наши растут из-за штурмовых действий в городах.Так можно воевать еще сто лет, но только не хватит у нас ресурсов для такой войны.Где-то придется пройти по "лезвию" ножа, сколько не тяни и сколько не думай.
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1 час.
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