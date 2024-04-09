🛣 В Ленинском районе участок дороги Войково – поворот на Курортное отремонтируют к ноябрю 2024 года 👷🏻 Строители трудятся на участке с начала апреля.
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🛣 В Ленинском районе участок дороги Войково – поворот на Курортное отремонтируют к ноябрю 2024 года 👷🏻 Строители трудятся на участке с начала апреля.