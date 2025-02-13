Эффективность FPV на фронте начала снижаться: панацея найдена? Пять дронов на танк Информацию о достаточно резком снижении боевой эффективности FPV-дронов озвучил в своем телеграм-канале военный эксперт Валерий Ширяев.
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