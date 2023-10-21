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Гениальный ход Кима после встречи с Лавровым: КНДР анонсировала атомный "бабах" по США ради нового проекта с Россией

Гениальный ход Кима после встречи с Лавровым: КНДР анонсировала атомный "бабах" по США ради нового проекта с Россией

Северная Корея на весь мир объявила, что отобрала у США «право» на превентивный ядерный удар. И теперь, если потребуется, первой жахнет по американским силам в Южной Корее.

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