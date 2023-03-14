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Трамваи заблокированы на Московском проспекте из-за аварии возле станции «Технологический институт»

Судя по данным сервиса «Яндекс Карты», ДТП случилось в среднем ряду, на его месте алеет пробка. Сразу несколько машин столкнулись утром 14 марта на перекрестке Московского и Загородного проспектов, недалеко от станции метро «Технологический институт».

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