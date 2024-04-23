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Закон, порядок, государство

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Дальневосточные транспортные полицейские продолжают проводить беседы с подростками в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор»

Дальневосточные транспортные полицейские продолжают проводить беседы с подростками в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор»

Так, в Хабаровске инспектор по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России, старший лейтенант полиции Ольга Кремер посетила подростков, находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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