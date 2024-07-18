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Цифровой рубль не подвел: Путин положительно оценил введение электронной валюты в России

Цифровой рубль не подвел: Путин положительно оценил введение электронной валюты в России

Владимир Путин рассказал, что цифровой рубль положительно показал себя в рамках пилотного запуска. Возможности и планы по внедрению электронной валюты в России обсуждались на совещании по экономическим вопросам РФ, сообщает PRIMPRESS.

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