Daily Storm

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Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста

Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста

Спецслужбы обязаны были нарушить работу моста, заявил онГлава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову косвенно подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года.

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