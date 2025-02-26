Суд арестовал имущество «УралДорСтроя» по иску прокуратуры из-за ремонта дороги

Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил заявление региональной прокуратуры о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «УралДорСтрой»Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил заявление региональной прокуратуры о принятии обеспечительных мер в отношении ООО «УралДорСтрой» в рамках иска о взыскании 100 378 807 рублей 21 копейки.