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Этот таинственный мир

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Исследование Луны раскрыло летопись взрывов древних сверхновых

Исследование Луны раскрыло летопись взрывов древних сверхновых

Математическая модель доказала, что лунный грунт работает как капсула времени, сохраняя радиоактивные элементы от взрывов сверхновых на протяжении более 80 миллионов лет благодаря процессу метеоритной вспашки.

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