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Нижегородская правда

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Замминистра цифрового развития Нижегородской области Денис Запруднов провел урок по кибербезопасности

Замминистра цифрового развития Нижегородской области Денис Запруднов провел урок по кибербезопасности

Заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов провел открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез».

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