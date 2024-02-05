Замминистра цифрового развития Нижегородской области Денис Запруднов провел урок по кибербезопасности

Заместитель министра цифрового развития и связи Нижегородской области Денис Запруднов провел открытый урок по цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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