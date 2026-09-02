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За рулем

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Компания Li Auto объявила российские цены на новый Li L9 Livis

Компания Li Auto объявила российские цены на новый Li L9 Livis

Прием предзаказов на новый кроссовер Li L9 в версии Livis официально объявлен – цены стартуют с 12 690 000 рублей.

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