Россия нанесла удары по складам ВСУ в Запорожской области

Будь в курсе✴

Российская авиация нанесла удары по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.