В Хабаровском крае произошли пожары в Анюйском и Болоньском заповедниках

В Хабаровском крае горят территории Анюйского национального парка и Болоньского заповедника. Об этом сообщила объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков региона "Заповедное Приамурье", передает РИА Новости.
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