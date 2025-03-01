Захарова рассказала об отрезвляющей взбучке для Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп устроил беспрецедентную «отрезвляющую взбучку» лидеру Украины Владимиру Зеленскому в Белом … .
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